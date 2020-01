On connaît la tradition: le vendredi, c'est poisson. Et si on instaurait quelque chose de moins catholique comme le vendredi, c'est Emily? Madame Ratajkowski a publié sur son compte Instagram le shooting qu'elle a réalisé pour sa propre marque de lingerie, Inamorata. Il y a des photos mais aussi des vidéos.

Et puisque c'est vendredi, on se doit d'y jeter un œil.

L. F.