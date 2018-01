«La chanteuse du groupe irlandais The Cranberries était à Londres pour une courte session d'enregistrement», a précisé son agent, Lindsey Holmes Publicity, dans un communiqué.

Le dernier tweet de la chanteuse datait du 4 janvier dernier.

bye bye Gio. We're off to Ireland :four_leaf_clover: pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 4 janvier 2018

«Les membres de sa famille sont dévastés par cette nouvelle et ont demandé le respect de leur vie privée dans cette période très difficile», ajoute son agent.

Particulièrement célèbre dans les années 1990, avec des tubes comme Zombie (sur la guerre en Irlande du Nord), Just My Imagination ou Animal instinct, le groupe a vendu plus de 40 millions d'albums à travers le monde. L'album «No Need to argue» s'était classé numéro un en Australie, en France et en Allemagne et numéro 6 aux Etats-unis.

En 2003, lassé des tournées intensives et en panne d'inspiration, le groupe formé à Limerick (Irlande) avait décidé de faire une pause. «En 2003, mon fils avait cinq ans, ma fille deux ans et je les emmenais sur la route avec nous. J'ai réalisé que ce n'était pas juste pour eux. Et puis, du point de vue créatif, nous étions dans une ornière. Nous avions besoin d'une pause», racontait Dolores O'Riordan en 2012.

Chacun était parti de son côté, la chanteuse aux cheveux de jais coupés courts et à la voix hors norme tentant une carrière solo, avec un premier album, «Are you listening?», sorti en France en 2007.

Les Cranberries s'étaient retrouvés en 2009 et avaient sorti trois ans plus tard l'album «Roses».

Peu avant Noël, Dolores O'Riordan publiait un message sur la page Facebook du groupe: «Bonjour à tous, ici Dolores. Je me sens bien!», écrivait-elle, disant avoir fait son «premier concert depuis des mois ce weekend».

La télévision irlandaise rappelle que le groupe, qui s'était reformé en 2009, avait annulé sa tournée américaine et européenne en 2017, à cause des problèmes de dos de Dolores O'Riordan.

Le président irlandais Michael Higgins lui a rendu hommage en affirmant qu'elle et son groupe «ont eu une immense influence sur la musique rock et pop en Irlande et à l'étranger».

La chanteuse irlandaise avait épousé en 1994 le manager du groupe Duran Duran, Don Burton, avec lequel elle avait eu trois enfants. Le couple s'était séparé en 2014 après vingt ans de vie commune.

«Nous sommes anéantis» a réagi Duran Duran sur Twitter.

We are crushed to hear the news about the passing of Dolores O’Riordan. Our thoughts go out to her family at this terrible time. https://t.co/6p20QD2Ii5 pic.twitter.com/vXscj0VGHS — Duran Duran (@duranduran) 15 janvier 2018

Le groupe irlandais Kodaline s'est dit «absolument choqué», tandis que les hommages affluaient.

Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O'Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends — Kodaline (@Kodaline) 15 janvier 2018

Dave Davies, du groupe The Kinks, a publié une photo où il apparaît à ses côtés. «Je suis vraiment choqué que #DoloresORiordan soit décédée si soudainement. Je lui ai parlé quelques semaines avant Noël et elle semblait heureuse et en forme - nous avons même parlé d'écrire peut-être quelques chansons ensemble».

I’m really shocked that #DoloresORiordan has passed so suddenly

- I was talking to her a couple weeks before Christmas she seemed happy and well - we even spoke about maybe writing some songs together - unbelievable god bless her pic.twitter.com/Pk2QyAaaBw — Dave Davies (@davedavieskinks) 15 janvier 2018

