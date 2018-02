Née le 30 août 1974, Joh'Vonnie Jackson est la moins connue de la famille Jackson. Et pour cause: la fille que le patriarche Joe Jackson a eue avec Cheryle Terrell, qui fut sa maîtresse pendant 25 ans, a longtemps vécu cachée. Les fans ont découvert son existence quand elle était adulte. Mais Michael Jackson et sa famille l'ont appris dans les années 1980.

Aujourd'hui, Joh'Vonnie a décidé de détailler ces années dans l'ombre de la famille la plus célèbre du showbiz dans un livre intitulé «Bastard Child» (l'enfant bâtard). Et s'est confiée au Daily Mail . Elle dit avoir été choyée par Joe Jackson, pourrie gâtée même. Mais elle a souffert de devoir taire son identité: «Mon père ne voulait pas que j'invite des amis à la maison, il avait peur pour notre secret. Il m'offrait des animaux pour que j'ai quelqu'un avec qui jouer.»

Elle perd sa mère en 2014

Joh'Vonnie a grandi avec sa mère à 5 kilomètres de la résidence familiale des Jackson à Encino, en Californie. Joe Jackson venait les voir tous les jours et prétextait des voyages d'affaires pour partir avec eux en week-end. Quand elle a fini par découvrir sa liaison, Katherine a fermé les yeux. Mais a été dure avec l'enfant illégitime: «Elle m'avait appelée «la bâtarde». Je pense que je lui rappelais les infidélités de son mari. Mais aujourd'hui, je m'en fiche.» Pourtant, Katherine s'est montrée attentionnée avec elle par la suite: «Quand ma maman est morte en 2014, la première qui m'a appelée, c'était Katherine. Et la seule de la fratrie qui m'a appelée, c'était ma demi-sœur Rebbie. C'est la seule qui s'intéresse à moi. En ce qui me concerne, les autres peuvent tous aller se faire voir.»

Elle rencontre Michael Jackson à 29 ans

Joh'Vonnie avait rencontré l'aînée des neuf enfants de Joe et Katherine Jackson, Rebbie, quand elle était ado. Elle n'a connu les autres qu'à 29 ans quand Michael Jackson l'a invitée à une réunion de famille à Neverland. Mais elle se sent mise à l'écart et ne les reverra presque plus. «Quand Michael est mort, j'ai cru mourir. J'étais si triste. Je me disais que j'aurais pu l'aider. L'aider aussi à ne pas détruire son visage, je lui aurais dit qu'il commençait à avoir l'air fou.» Joh'Vonnie Jackson est restée très proche de son père Joe, aujourd'hui âgé de 89 ans,. (Le Matin)