Alors que Thomas Markle vient de donner une interview dans l'émission «Good Morning Britain», sa soeur Samantha a envoyé à la duchesse du Sussex une carte de vœux, que s'est procurée le journal «The Mirror», pour l'enjoindre de recontacter leur père.

Meghan Markle’s sister sends her a Christmas card begging: "End the rift with Dad"https://t.co/CnRLfVZhCu pic.twitter.com/a0SfHJwkM7 — Mirror Royal (@MirrorRoyal) 23 décembre 2018

«Chère Meg, je ne veux pas que cet envoi soit formel. Les fêtes de fin d'année sont un moment dédié à la famille et propices aux retrouvailles. Comme tu le sais, papa essaye de te contacter et souffre beaucoup que tu l'évites. La vie est courte et tu sais que notre père est une personne merveilleuse. S'il te plait, donne lui la joie dans ses dernières années de lui montrer que tu l'aimes. C'est le moment.»

Va-t-elle suivre le conseil?

Depuis son mariage royal avec le prince Harry, le 19 mai dernier, Meghan Markle est en froid avec les différents membres de sa famille. Elle a décidé jusqu'alors de répondre par le silence à leurs multiples tentatives d'approches largement médiatisées.

Rien n'indique qu'elle décide de suivre les conseils de sa demi-soeur et de contacter leur père, à la santé fragile, pour les fêtes de fin d'année et avant la naissance de son premier enfant. Pour rappel, il a dû subir une opération au cœur quelques jours avant le mariage de Meghan Markle et le prince Harry. (Le Matin)