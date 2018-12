Non!

Le 9 décembre 2017, un hommage populaire exceptionnel avait été rendu à Johnny Hallyday. La France lui disait adieu lors d'une manifestation organisée à Paris. Sosies, bikers sur grosses cylindrées, amis et famille… tous étaient là pour grossir les rangs du cortège qui défilait sur les Champs-Elysées, et ce jusqu’à l’église de la Madeleine.

En revanche, aussi marquant qu'ait été l’hommage de 2017, celui-ci aurait pu être encore plus grandiose, comme on l’apprend dans «Laeticia, la vraie histoire» de François Vignolle et Laurence Pieau.

Que pour les décès militaires ou de chefs d'Etat

La «petite» facture envoyée par la veuve à l'Elysée aurait effectivement pu être encore plus faramineuse qu'elle ne l’était déjà. Parmi les demandes liées à l’événement, et outre les milliers de bouquets de fleurs disposés par Laeticia, elle aurait demandé un «survol de la patrouille de France.»

Son acceptation un temps envisagée, la requête a vite été «oubliée», puisqu’il s’agit d’une «manœuvre qui n'est effectuée que pour les décès de militaires ou de chefs d'Etat». (Le Matin)