A l'occasion de la rubrique «sexo» du show de France 2 «Je t'aime etc.», Amanda Lear était questionnée sur la nécessité du confort pendant les relations sexuelles.

En plein débat avec plusieurs invitées, l'ex-compagne de Salvador Dali a agrémenté la discussion d'une anecdote plutôt improbable. «J'aime le confort mais il y a des gens… Moi je me rappelle, un ambulancier m'avait draguée, et un jour il m'envoie un texto il me dit: "J'ai l’ambulance, je suis avec un pote, tu descends, on va te n*** sur la civière."»

Une fantaisie qui ne lui a hélas pas donné envie à Amanda Lear de prendre l'ascenseur pour les rejoindre. «Moi, ça ne me disait rien sur une civière.» Elle les a alors renvoyés d'urgence au travail. (Le Matin)