La famille d’Avicii a tenu à saluer sa mémoire en lançant The Tim Berling Foundation, qui «se concentrera tout d’abord sur le soutien à apporter aux personnes et aux organisations qui travaillent dans le domaine de la santé mentale et de la prévention du suicide». Le DJ s’est éteint à l’âge de 28 ans. Si ses proches ne l’ont jamais officiellement confirmé, plusieurs sources ont affirmé qu’il avait mis fin à ses jours.

Par le biais de cette association, les proches de l’artiste souhaitent également s’investir dans la lutte contre le changement climatique, la préservation de la nature et la sauvegarde des espèces en danger. «Tim voulait changer les choses. Lancer une fondation en son nom est notre façon d’honorer sa mémoire et de continuer son action», a fait savoir la famille dans un communiqué.

«Il ne pouvait pas continuer plus longtemps»

Suite à la mort du DJ, ses proches avaient évoqué son «âme artistique fragile à la recherche de réponses à des questions existentielles» et «un perfectionniste qui a voyagé et travaillé dur ce qui l’a mené à un état de stress extrême». «Quand il a arrêté de partir en tourné, il voulait trouver un équilibre de vie pour être heureux et capable de faire ce qu’il aimait le plus – de la musique», pouvait-on aussi lire.

«Il ne pouvait pas continuer plus longtemps. Il voulait trouver la paix. Tim n’était pas fait pour l’engrenage du business dans lequel il s’est retrouvé happé. C’était un garçon sensible qui aimait ses fans mais se cachait des feux de la rampe», ont ajouté ses proches. (Le Matin)