Carole Middleton, la mère de Catherine et de Pippa, est à la tête de la société Party Pieces, une entreprise qui propose des accessoires de fêtes et des déguisements sur Internet.

Mais la presse britannique a été choquée d'un produit que l'on peut acheter sur leur site. Pour Halloween, le groupe a mis en vente un costume pour enfants: le «Zombie de la Princesse qui dort». Sur la photo, on voit une petite fille habillée d'une robe de princesse déchirée et recouverte de sang. Elle porte des lentilles blanches et, pour ajouter un détail macabre, sa cage thoracique semble avoir explosé.

FOX NEWS: Kate Middleton's family removes 'Zombie Princess' costume from website following controversy pic.twitter.com/YKTcdOCdqK — Abhi News (@abhitechnews) 3 octobre 2018

Devant ce costume, le Web s'est enflammée. Certains y ont vu un lien avec l'accident de voiture dans lequel Lady Di, princesse des cœurs, a perdu la vie. Son décès était justement dû à un enfoncement de la cage thoracique et à une perforation de la veine pulmonaire. Une amie de la maman de William et Harry a jugé que mettre en vendre ce genre de produits était «malsain et vicieux».

Face au scandale, la marque a retiré le costume de la vente. (Le Matin)