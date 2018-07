En général, lune de miel rime avec luxe, calme et volupté. Ça n'a malheureusement pas été le cas pour Hugh Grant et Anna Elisabet Eberstein, qui se sont dit «oui» le 24 mai 2018. Leur voyage de noces à Paris a failli virer à la catastrophe à cause d'un chauffeur de taxi, a révélé l'acteur britannique à la télévision américaine.

Invité de l'émission «Late Night with Seth Meyers», le comédien a raconté qu'il s'était disputé avec un conducteur de taxi parce que sa machine à cartes bancaires ne fonctionnait pas. Voulant retirer de l'argent liquide, Hugh Grant a alors demandé au chauffeur de le déposer devant un distributeur, mais ce dernier n'était pas opérationnel.

C'est à ce moment que les choses se sont gâtées, quand le héros de «Quatre mariages et un enterrement» a déclaré qu'il ne paierait pas la facture. «Il a alors kidnappé ma femme, il a démarré et elle était encore dans la voiture. Ça a vraiment cassé l'ambiance de notre lune de miel», s'est souvenu le Britannique.

L'acteur n'a pas révélé comment il avait réussi à récupérer son épouse saine et sauve, mais il a admis qu'elle était fâchée qu'il n'ait pas couru après le taxi. «Il roulait à 80km/h, à quoi bon?», a-t-il plaisanté.

(Le Matin)