La fille adoptive de Steven Spielberg se lance à son tour dans le cinéma... mais dans le porno. Mikaela Spielberg, 23 ans, qui se décrit comme une «créature sexuelle», a annoncé qu'elle avait récemment révélé la nouvelle à ses parents et qu'ils n'étaient «pas choqués» de l'apprendre.

«C'est un choix positif»

«Je suis fatiguée de ne pas pouvoir capitaliser sur mon corps et franchement, j'en ai marre qu'on me dise de détester mon corps. Et j'en ai eu marre aussi de travailler jour après jour d'une manière qui ne satisfaisait pas mon âme», a-t-elle déclaré au «Sun».

La jeune femme a donc prévu de montrer ses formes dans une série de vidéos solo. «J'ai l'impression qu'en faisant ce genre de travail, je pourrais satisfaire d'autres personnes et ça me fait me sentir bien, sans me sentir violée», a-t-elle ajouté.

L'actrice, basée à Nashville, dans le Tennessee, espère obtenir son permis de travailleuse du sexe, pour également exercer en tant que strip-teaseuse, et ainsi se passer du soutien financier de ses parents. «C'est un choix positif, qui me donne du pouvoir sur moi-même. J'ai compris qu'il n'y avait aucune honte à être fascinée par cette industrie et par le fait de vouloir faire quelque chose en toute sécurité, de manière saine et consensuelle», a-t-elle conclu.

Mikaela Spielberg compte s'exhiber en solo uniquement, elle ne s'affichera pas devant une caméra avec un(e) partenaire, par respect pour son fiancé.

Steven Spielberg et son épouse Kate Capshaw n'ont pour le moment fait aucun commentaire public après l'annonce de leur fille.

Cover Media