Séparé depuis un peu plus d'un an de son épouse, Ewan McGregor a entamé une procédure de divorce en janvier 2018. La cause de cette rupture: la jeune Mary Elizabeth Winstead, partenaire de l'acteur écossais dans la série «Fargo».

Bien que la séparation de ses parents ait eu lieu il y a plusieurs mois, Clara McGregor a visiblement encore un peu de mal à digérer le fait que son père, âgé de 47 ans, se soit mis en couple avec l'Américaine de 33 ans.

En commentaire d'une photo de la comédienne postée sur un compte Instagram qui lui est dédié et qui la décrit comme la plus belle et la plus talentueuse des actrices sur terre, Clara a commenté: «La plus belle et la plus talentueuse des femmes sur terre??? Oh les mecs, vous vous faites des illusions. Cette fille est un déchet». L'ambiance chez les McGregor ne doit pas être terrible... (Le Matin)