«A Star Is Born», «Roma», et «Vice» ont été les coqueluches des Critics’ Choice Awards, qui se tenaient dimanche 13 janvier à Santa Monica, en Californie. «Roma» l’a emporté dans les catégories du Meilleur Film et du Meilleur Film dans une Langue Etrangère, tandis qu’Alfonso Cuaron, le réalisateur, a été distingué des récompenses de Meilleur Réalisateur et Meilleure Photographie.

«Vice» a vu Christian Bale recevoir les récompenses de Meilleur Acteur et Meilleur Acteur dans une comédie, tandis que «A Star Is Born» a permis à Lady Gaga de recevoir la distinction de meilleure chanson pour «Shallow» ainsi que la récompense de Meilleure Actrice. La chanteuse et actrice était émue quand elle est montée sur scène pour récupérer son trophée qu’elle partage avec Glenn Close, pour «The Wife». «Ma mère et Glenn sont très amies, donc je suis vraiment contente que tu gagnes ce soir», a-t-elle lancé, retenant ses larmes.

Mahershala Ali et Regina King ont aussi été récompensés, respectivement du Meilleur Second Rôle masculin et du Meilleur Second Rôle féminin, pour «Green Book» et «Si Beale Street pouvait parler».

Liste complète des récompenses:

Meilleur Film: «Roma»

Meilleur Acteur: Christian Bale - «Vice »

Meilleure Actrice: Glenn Close - «The Wife» & Lady Gaga - «A Star Is Born »

Meilleur Second Rôle masculin: Mahershala Ali - «Green Book »

Meilleur Second rôle féminin: «Regina King – Si Beale Street pouvait parler»

Meilleur Espoir: Elsie Fisher - «Eighth Grade»

Meilleur Casting: «La favorite»

Meilleur Réalisateur: Alfonso Cuaron - «Roma»

Meilleur Scénario original: Paul Schrader – «Sur le chemin de la rédemption»

Meilleure Adaptation: Barry Jenkins – «Si Beale Street pouvait parler»

Meilleure Photographie: Alfonso Cuaron - «Roma»

Meilleure Production: Hannah Beachler, Jay Hart - «Black Panther»

Meilleur Montage: Tom Cross - «First Man: le premier homme sur la lune »

Meilleurs Costumes: Ruth Carter - «Black Panther»

Meilleures Coiffures et Maquillages: «Vice »

Meilleurs Effets Spéciaux: «Black Panther»

Meilleur Film animé: «Spider-Man: Into the Spider-Verse»

Meilleur Film d’action: «Mission: Impossible - Fallout »

Meilleure Comédie: «Crazy Rich Asians»

Meilleur Acteur dans une comédie: Christian Bale - «Vice »

Meilleure Actrice dans une comédie: Olivia Colman – «La favorite»

Meilleur Film de science-fiction ou d’horreur: «Sans un bruit»

Meilleur Film dans une langue étrangère: «Roma»

Meilleure Chanson: «Shallow» - «A Star Is Born »

Meilleure Bande originale: Justin Hurwitz - «First Man: le premier homme sur la Lune»

Meilleure Série dramatique: «The Americans »

Meilleur Acteur dans une série dramatique: Matthew Rhys - «The Americans »

Meilleure Actrice dans une série dramatique: Sandra Oh - «Killing Eve»

Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique: Noah Emmerich - «The Americans»

Meilleur Second rôle féminin dans une série dramatique: Thandie Newton - «Westworld»

Meilleure Série comique: «Mme Maisel, femme fabuleuse»

Meilleur Acteur dans une série comique: Bill Hader - «Barry»

Meilleure Actrice dans une série comique: Rachel Brosnahan – «Mme Maisel, femme fabuleuse»

Meilleur Second Rôle masculin dans une série comique: Henry Winkler - «Barry»

Meilleur Second rôle féminin dans une série comique: Alex Borstein - «Mme Maisel, femme fabuleuse»

Meilleure Série: «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story»

Meilleur Téléfilm: «Jesus Christ Superstar Live in Concert»

Meilleur Acteur dans une série ou un téléfilm: Darren Criss - «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story»

Meilleure Actrice dans une série ou un téléfilm: Amy Adams - «Sharp Objects» & Patricia Arquette - «Escape at Dannemora»

Meilleur Second Rôle dans une série ou un téléfilm: Ben Whishaw - «A Very English Scandal»

Meilleur Second Rôle féminin dans une série ou un téléfilm: Patricia Clarkson - «Sharp Objects»

Meilleure série animée: «BoJack Horseman»

#SEEHER AWARD: Claire Foy

Critic's Choice Creative Achievement Award: Chuck Lorre (Le Matin)