Une cérémonie intime en présence de proches et d'une trentaine d'amis de l'actrice. C'est ainsi qu'Anémone avait voulu que se déroulent ses obsèques, d'après «Ici Paris». La publication précise que lors de la cérémonie, au crématorium de Poitiers (le 9 mai dernier), la seule représentante du monde du cinéma était Tonie Marshall, «amie de toujours» de la star du «Père Noël est une Ordure».

On ignore si c'est à la demande d'Anémone elle-même que les acteurs/actrices et réalisateurs/réalisatrices qui l'ont côtoyée tout au long de sa carrière sont restés éloignés de la cérémonie. On sait par exemple que, même s'ils ont tous fait part, à l'image de Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Michel Blanc ou encore Gérard Jugnot, de leur émotion lors de l'annonce de son décès le 30 avril dernier, Anémone était en froid avec un certain nombre des membres de l'ex-Troupe du Splendid.

De fait, aucun n'était sur place à Poitiers le 9 mai, ni Patrice Leconte, le réalisateur qui avait filmé certains de ses rôles les plus hilarants, dans «Viens chez moi j'habite chez une copine» ou «Ma femme s'appelle reviens».

e réalisateur avait déclaré sur RTL au moment de sa mort : «Elle était largement fêlée. (...) C'est un compliment parce qu'elle était ailleurs, elle était barrée mais c'est pour ça qu'on l'aimait, parce qu'elle était hors norme». (Le Matin)