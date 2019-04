Selon «The Sun», la grossesse de Meghan Markle aurait coûté une somme exorbitante à la famille royale. La duchesse de Sussex veut ce qu'il y a de mieux pour son enfant, comme chaque parent.

Elle souhaite donner naissance de la manière la plus «naturelle» possible. Résultat: entre ses séances de méditations, son régime très strict et ses agencements pour rendre sa demeure «feng shui», la grossesse aurait coûté pas moins de 132 000 francs au total!

Des séances d'acupuncture à 11 500 francs

Pour arriver à une telle facture, le journal a dressé une liste des différentes dépenses du couple. On apprend ainsi que pour ses séances d'acupuncture, Meghan Markle aurait dépensé pas moins de 11 500 francs chez le docteur de renom Ross Barr. Sans compter ses séances d'hypnobirthing (une méthode pour donner naissance plus facilement) qui coûteraient environ 1 700 francs pour 10 séances d’une heure.