La baronne Elisabeth-Anne de Massy, fille de la princesse Antoinette, est décédée à l'âge de 73 ans dans la soirée du mercredi 10 juin 2020 au Centre Hospitalier Princesse-Grace. Cousine du prince Albert II de Monaco, elle était également la marraine de la princesse Stéphanie, sa cousine de dix-huit ans sa cadette.

Figure incontournable de la principauté de Monaco, sa présence, discrète mais constante auprès de son cousin germain le prince Albert II, se faisait chaque année plus remarquée à l'occasion du Masters de tennis de Monte-Carlo. Parmi ses activités associatives variées, elle était présidente de la Fédération monégasque de tennis depuis 1992 et du Monte-Carlo Country Club depuis 2008.

Elle était également bien connue pour son implication auprès des animaux en tant que vice-présidente de la SPA de Monaco, mais aussi comme vice-présidente de la Société canine de Monaco.

Demoiselle d'honneur de Grace Kelly

Née le 3 juillet 1947 en principauté, Elisabeth-Anne Charlotte Mary Kathleen Dévote de Massy était la fille de la princesse Antoinette (disparue en 2011) et du joueur de tennis monégasque Alexandre Noghès (décédé en 1999). Née avant le mariage de ses parents et légitimée après leurs noces en 1951, elle avait été demoiselle d'honneur au mariage de son oncle le prince Rainier III et Grace Kelly en 1956.

Elle-même a été mariée à deux reprises: de sa première union, de 1974 à 1980, avec le baron Bernard Taubert, elle a eu un fils, Jean-Léonard, né en 1974. Elle a ensuite eu Mélanie-Antoinette, née en janvier 1985 quatre mois après le remariage de la baronne avec le chorégraphe Nikolaï Costello de Lusignan. Ils ont divorcé deux mois plus tard. Jean-Léonard, filleul du prince Albert, l'avait faite grand-mère en accueillant en 2009 un fils, Melchior, fruit de son amour avec Suzanne Chrimes.

