On a pensé au pire lors du 24 juillet dernier. Demi Lovato a été retrouvée inanimée à son domicile de Los Angeles après une overdose. Un véritable drame pour celle qui fêtait ses six ans de sobriété en début d’année, mais également pour sa famille, qui a bien cru la perdre à tout jamais. «Nous nous sommes précipités à l’hôpital pour être à ses côtés, mais elle n’avait pas l’air bien du tout, raconte sa mère Dianna De La Garza à la chaîne de télévision NewsMax. Elle était en mauvais état mais je lui ai dit: «Demi, je suis là. Je t’aime.» Elle m’a répondu: «Je t’aime aussi.» À partir de là, je ne me suis jamais autorisée à penser que cela pouvait mal se passer.»

Les 48 heures qui ont suivi l’overdose de Demi Lovato ont été particulièrement éprouvantes. Et pour cause, l’ancienne star Disney de 26 ans était au plus mal. «Pendant deux jours, nous ne savions tout simplement pas si elle allait s’en sortir, ajoute Dianna De La Garza. J’étais très inquiète et j’ai essayé d’être forte pour elle, pour ses sœurs et pour ma famille. » Heureusement, la jeune femme est sortie indemne de ce drame. «J’ai le sentiment qu’elle est aujourd’hui vivante grâce aux millions de prières envoyées ce jour-là… Je n’aurais pu demander meilleure équipe pour la sauver.»

Demi Lovato est allée dans un centre de désintoxication situé en dehors de la Californie pour prendre le temps nécessaire afin de revenir en peine forme. «J’ai toujours fait preuve de transparence concernant mon histoire avec les addictions. Ce que j’ai appris, c’est que cette maladie n’est pas quelque chose qui disparaît ou s’affaiblit avec le temps, C’est quelque chose que je dois continuer à dominer, ce qui n’est pas encore le cas», avait-t-elle écrit sur Instagram en août.

(Le Matin)