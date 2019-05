La mère porteuse de Kim Kardashian est en travail. La star de la télé-réalité devait surprendre sa mère lors d'une édition spéciale Fête des mères du «Ellen DeGeneres Show», enregistré ce jeudi 9 mai 19, mais sa sœur Kourtney a dû la remplacer pour qu'elle puisse filer à l'hôpital.

C'est donc Kourtney Kardashian qui est apparue sur le plateau avec six des petits-enfants de Kris Jenner et a annoncé la nouvelle. «Bon, ma mère ne le sait même-pas, mais la mère porteuse de Kim est en train d'accoucher, donc elle est à l'hôpital», a-t-elle lancé. «Quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? » a alors rétorqué une Kris Jenner abasourdie.

Un secret pas gardé

Ellen DeGeneres a ensuite expliqué que Kim Kardashian devait lui faire une surprise mais qu'elle avait eu un empêchement. Kourtney Kardashian a ensuite fait promettre au public du studio de garder la nouvelle secrète, mais Ellen DeGeneres a dévoilé le secret. «J'ai surpris Kris Jenner avec 6 de ses petits-enfants. Puis je l'ai surprise avec un de plus. Je vous envoie de l'amour, Kim Kardashian et Kanye West», a-t-elle tweeté.

I surprised @KrisJenner with 6 of her grandchildren. Then I surprised her with one more. Sending love to you, @KimKardashian and @KanyeWest! @kourtneykardash pic.twitter.com/7SzHA2sahM