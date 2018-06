«Maxim» a dévoilé le nom de celle qu'il a désignée femme la plus sexy de 2018. Et l'heureuse élue est Kate Upton. Celle qui est actrice et mannequin, notamment pour «Sports Illustrated», a remercié le magazine sur Instagram avec une photo de la couverture.

Pour connaître le classement entier, il faudra acheter le numéro de juillet/août de «Maxim», mais l'on sait déjà que Kendall Jenner, Gigi Hadid et même Melania Trump en font partie.

L'an dernier, le titre de femme la plus sexy était revenu à Hailey Baldwin. Découvrez toutes les femmes qui ont été n°1 depuis 2000 dans le diaporama ci-dessus.