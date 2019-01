Aurélie Dotremont et Hillary Vanderosieren ont plutôt mal débuté la deuxième partie des «Anges 11». Les deux candidates de téléréalité ont été arrêtées par la police à peine arrivées à l'aéroport de Miami.

Selon les deux jeunes femmes, la police pensait qu'elles étaient escort girls. Elles auraient donc subi un interrogatoire de trois heures. «Hillary et moi, on a été enfermées pendant trois heures parce que la police pensait qu'on était des escorts. Plus jamais je mets un pied à Miami. On a passé trois heures à se faire insulter», a assuré Aurélie Dotremont. Son acolyte a ensuite précisé que les autorités avaient tout fait pour qu'elles disent qu'elles étaient escort girls. «Mais on a rien lâché et on est sorties.»

Comme un malheur n'arrive jamais seul, Hillary a en plus eu un souci de bagages. Espérons pour les jeunes femmes que la suite du tournage se déroulera sans encombre. (Le Matin)