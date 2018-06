Il ne manquait plus qu'elle, ou presque. Julia Roberts a ouvert un compte Instagram et a partagé une première photo avec ses followers qui sont déjà plus de 326'000. Son premier post est une photo d'elle assise dans l'herbe avec un grand sourire. En légende, elle s'est contentée d'un «Hello» accompagné d'un soleil.

Hello?? Une publication partagée par Julia Roberts (@juliaroberts) le 26 Juin 2018 à 12 :57 PDT

Julia Roberts n'est pas la seule star à avoir rejoint le réseau social en 2018. «Entertainment Weekly» rapelle que Nicole Kidman et John Travolta ont également fait le grand saut cette année. (Le Matin)