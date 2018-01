Accusé de plagiat par Benjamin Biolay, Grégoire a répliqué sur Twitter. Et c’est égale­ment en musique qu’il s’est défendu: «C’est la récré mon BB? Personne n’a le mono­pole d’une suite d’accords Monsieur «Me Myself and I» et personne n’a le mono­pole d’un thème». La mélodie de leurs chansons se retrouveraient dans «I will survive» de Gloria Gaynor, «Le temps des fleurs» de Dalida, et même «Les feuilles mortes d’Yves Montand». «Bonne année quand même», a-t-il souhaité à son rival. Et de l’amour surtout!

C’est la récré mon BB? Personne n’a le monopole d’une suite d’accords Monsieur « Me Myself and I » et personne n’a le monopole d’un thème : relis « si... » de kipling, enfin lis-le plutôt... bonne année quand même... @Benjamin_Biolay pic.twitter.com/kxxZPuGJ1i — Gregoire Officiel (@Gregoireoff) 31 décembre 2017

(Le Matin)