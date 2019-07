En 2018, un individu s’était introduit dans la propriété californienne de Rihanna alors qu’elle était absente. Depuis, elle n'y a plus mis les pieds et a tenté de revendre la maison située à Hollywood Hills pour la somme de 7,5 millions de dollars. Elle l'avait achetée à 6,5 millions.

Mais cet épisode n'est pas la seule raison qui a poussé la star à partir. En effet, cela fait quelque temps maintenant qu'elle s'est installée en Europe, plus particulièrement à Londres, pour poursuivre ses affaires (elle vient de lancer une marque de vêtement).

Une piscine et une maison pour les invités

Composée de six chambres et de dix salles de bain, la demeure de 662 mètres carrés compte également un grand jardin avec piscine, une maison pour les invités et une salle de cinéma. Véritable marbre au sol et lustres en or, le strict minimum... Mais pour goûter au luxe, il faudra mettre le prix et débourser 35 000 dollars par mois.