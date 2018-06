Dévoilée le 15 juin dernier, la date du 75e anniversaire du chanteur, la statue de Johnny Hallyday à Viviers (F), a suscité quelques réactions négatives, dont celle de Pierre Ragottaz, qui est pourtant l'initiateur de ce projet. «On m'a livré la statue d'un chanteur, pas celle de Johnny. La tête était complètement ratée. En haut c'était Eddy Mitchell, et en bas Hugues Aufray...», explique-t-il à Closer.

Même s'il n'est pas content du résultat, il n'accuse pas pour autant le travail de son ami, le sculpteur Daniel Georges. «C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé, parfois 14 heures par jour. Il a fait trois maquettes de la tête de Johnny. La première était ressemblante, mais trop grosse par rapport au corps. Le sculpteur a coupé en deux la deuxième qui ne lui plaisait pas. Et comme le temps passait et que la date du 15 juin arrivait, il n'a pas eu le temps de peaufiner son travail et le 15 juin étant une date symbolique, il ne pouvait pas nous faire faux bond... Mais s'il m'avait montré cette troisième tête, je l'aurais refusée.»

Haut de trois mètres, le monument a coûté entre 12'000 et 15'000 euros. Pierre Ragottaz a demandé à l'artiste de revoir sa copie et de refaire la tête de la statue. Une nouvelle cérémonie devrait avoir lieu prochainement. (Le Matin)