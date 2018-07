Plus de peur que de mal. Le 10 juillet 2018, George Clooney a eu un accident de scooter en Sardaigne et selon des témoins, l'impact était impressionnant. Le «Corriere della Sera» a apporté la preuve avec une vidéo qui montre la violence de son accident.

Comme le montre la vidéo de surveillance, un premier deux-roues a réussi à éviter le véhicule à contre-sens, avant que la star ne le percute de plein fouet et soit projetée au sol.

Blessé, le comédien américain a rapidement été transporté à l'hôpital Jean-Paul II d'Olbia. Ne souffrant heureusement que d'un traumatisme au bassin et de bleus aux bras et aux jambes, il a pu rentrer dans sa villa d'été avec sa femme Amal Clooney. Un représentant de l'acteur a affirmé qu'il avait «été soigné avant d'être autorisé à rentrer chez lui. Il se repose et va s'en remettre». (Le Matin)