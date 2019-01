Le meilleur (et le pire) des tenues lors des Golden Globes Les célébrités se sont réunies à Beverly Hills pour récompenser le meilleur du cinéma et des séries.

Lady Gaga a célébré son Golden Globe en passant la matinée avec lui au lit, au lendemain de la cérémonie. L'actrice et chanteuse était nommée dans deux catégories et a empoché le prix de la meilleure chanson originale pour «Shallow», tirée du film «A Star Is Born».

Après la cérémonie, Christian Carino, son fiancé, et elle sont allés faire la fête, n'allant se coucher qu'au petit matin. C'est sur Instagram que le fiancé de la star a posté une jolie photo d'elle, allongée sous les draps, un bol de Fruity Pebbles, ses céréales favorites, sur le lit, et son trophée dans les bras.

Quelques heures plus tard, après un repos bien mérité, ce fut au tour de la chanteuse et actrice de partager son émotion sur les réseaux sociaux: «Je n'ai pas pu dire tout ce que je voulais dire hier quand nous avons gagné, tellement j'étais émue et voulais partager le micro avec mes collègues. Nous sommes tous reconnaissants que Bradley ait aimé «Shallow», et sans lui la chanson ne serait pas aussi appréciée».

Il s'agit de la deuxième victoire de Lady Gaga aux Golden Globes. En 2016, elle avait déjà été récompensée de la meilleure performance dans une série, pour son rôle dans «American Horror Story».

