Vous êtes fan de Johnny Hallyday et souhaitez acquérir quelques unes de ses affaires? C'est possible! En effet, Laeticia Hallyday a mis en vente deux de ses objets fétiches pour la bonne cause.

Sandra Zeitoun de Matteis, une amie de la famille Hallyday, a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram. «C'est extraordinaire ce qui se passe. Laetitia Hallyday nous offre deux lots uniques et inestimables: le perfecto de Johnny et son chapeau... non vous ne rêvez pas», a-t-elle débuté, avant d'ajouter: «Deux lots qui sont à gagner pour la tombola Stars solidaires au profit de l'association Protège ton soignant. Rendez vous sur le site www.stars-solidaires.com pour acheter vos tickets à 10 euros.»

«Il aurait été si fier»

Il est possible d'acheter un maximum de tickets afin d'augmenter ses chances de reporter les lots de Johnny Hallyday. «Vous pouvez en acheter autant que vous voulez...Merci à mon amie chérie qui va nous permettre de récolter beaucoup de fonds pour nos héros en blanc», a souligné la compagne de Tomer Sisley.

En effet, cette fondation récolte des dons pour venir en aide aux soignants en leur fournissant par exemple du matériel de protection, des appareils médicaux ou encore en payant leur frais de transport. «Nous sommes très heureuses et fières de participer à cette tombola, ça va permettre de soutenir les soignants qui sont au front. On offre un peu de lui, il aurait été si fier», a précisé Laeticia Hallyday en évoquant Johnny Hallyday en vidéo.

