Mardi soir, on apprenait, à la surprise générale, que Laeticia Hallyday renonçait à contester en appel la décision du Tribunal de Nanterre. Autrement dit, elle accepte que les juges français se déclarent compétents pour se prononcer sur la succession de Johnny.

La nuit dernière, sur Instagram, la jeune femme s'est exprimée, publiant au passage une jolie photo avec feu son mari: «Voilà bientôt deux années que mon monde s’est arrêté de tourner, écrit-elle. Deux années de douleurs si profondes, deux années sans mon homme, plongée dans un deuil si difficile.»

Elle poursuit: «Aujourd’hui, lorsque je vois grandir nos filles, je sens la nécessité et l’espoir indéniable d’un lendemain de paix paisible et serein, un lendemain digne de notre histoire, à la hauteur de nos rêves partagés.»

Et de conclure en expliquant les raisons de son nouveau positionnement: «Nombreux sont ceux qui m’ont tenu responsable des dernières volontés de mon mari. Il est temps aujourd’hui d’éclaircir et d’apaiser, dans un dialogue constructif et serein, les incompréhensions et les querelles qui ont maintenant trop durées. Je choisis la paix. C’est avec cette volonté que j’ai donné, dès aujourd’hui, instructions à mes conseils pour toutes les démarches procédurales à suivre.»



Laurent Siebenmann