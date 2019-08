Actuellement en vacances à Saint-Barthélémy, Laeticia Hallyday n'avait sûrement pas prévu de réfléchir à ce genre de situation. Alors qu'elle profitait de son séjour, la veuve du rockeur a dû donner son accord au maire de l'île pour déplacer la tombe de Johnny Hallyday, située au cimetière de Lorient.

L'emplacement sera deux mètres plus loin

La cause? L'emplacement actuel de la sépulture de «L'idole des jeunes» est devenu trop exigu pour le nombre de fans qui viennent chaque jour s'y recueillir, rapporte «Public». «Le premier caveau est vraiment trop petit. Le nouvel emplacement se situera deux mètres sur la droite, un peu plus près de la mer», peut-on lire. Les travaux devraient commencer après le 24 août précise le journal, et ce, après qu'une messe soit donnée en hommage à Johnny Hallyday à l'occasion de la Saint-Barthélémy.

Un transfert qui devrait se faire dans la nuit à la mi-septembre, et auquel Laeticia Hallyday tient absolument à assister, malgré l'avis de ses proches. Il faut dire qu'elle se recueille devant la tombe presque quotidiennement. Et elle peut même «y passer deux heures d'affilée», rapportait son ami Pierre Billon à «Gala».