BFM TV diffuse ce lundi soir «Johnny-Laeticia: à la vie à la mort», une enquête exclusive sur le couple Hallyday. Dans ce documentaire de 52 minutes construit autour d'images rares et de témoignages de proches, Hélène Darroze revient notamment sur le soir de la mort du chanteur et les événements qui ont suivi.

???? "Johnny-Laeticia: à la vie à la mort", une enquête exclusive BFMTV sur leurs 23 années de vie commune ???? Lundi 11 juin à 20h50 sur @BFMTV ???? "La première personne qui est avertie, c'est David. Laeticia est à terre." #EnqueteHallyday pic.twitter.com/zN7lVT2TDn — BFMTV (@BFMTV) 10 juin 2018

Présente le soir du 5 décembre 2017 à Marnes-la-Coquette, la cheffe raconte que ce n'est pas Laeticia Hallyday qui a annoncé la nouvelle à David Hallyday et Laura Smet, mais le professeur qui a constaté le décès. La meilleure amie de l'épouse de Johnny confie que celle-ci n'était pas en état de prendre son téléphone. «Laeticia, elle est à terre, elle est... ça ne se décrit pas», décrit, très émue, la cheffe étoilée.

Des rumeurs affirmaient que Laeticia Hallyday avait d'abord prévenu l'AFP et l'Elysée avant d'informer les enfants de Johnny. Faux, affirme Hélène Darroze. «Contrairement à ce qui a pu être dit et écrit, la première personne avertie, c'est David», assure-t-elle. La cheffe confie encore que depuis la mort de son mari, Laeticia ne cesse de répéter que «ce ne sera jamais pareil». «Oui, 'plus jamais' mais je lui dis que ce sera différent. Mais ça, elle ne peut pas l'entendre, elle ne peut pas le croire», ajoute Hélène Darroze. (Le Matin)