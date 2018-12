Lorsque Laeticia Hallyday a rencontré Johnny, elle n'avait que 20 ans et lui 52. Le rocker a déjà connu plusieurs mariages et compte une grande quantité de copains fêtards qui l'accompagnent dans le monde de la nuit. Mais Laeticia reprend en main la vie de la star et, pour ce faire, elle sépare Johnny Hallyday de certains de ses amis.

Dans le livre «Laeticia, la vraie histoire», écrit par Laurence Pieau, directrice de la rédaction de «Closer», et François Vignolle, directeur adjoint des journaux télévisés de M6, l'artiste Jean-Jacques Debout, mari de Chantal Goya confirme cette ingérence de la jeune femme sur le passé de son mari «Laeticia n’aimait pas les amis de la première heure. Je ne lui en ai pas voulu. J’avais compris qu'elle avait fait de Johnny sa chose, elle en avait fait son homme, elle ne voulait pas partager le passé.» (Le Matin)