Depuis samedi dernier, Laeticia Hallyday séjourne à New York, chez son amie et cheffe étoilée Hélène Darroze.

Contactée par RTL, la jurée de «Top Chef» sur M6 a donné des nouvelles de la veuve de Johnny. «Laeticia, c'est une femme en deuil depuis deux mois, et vous pouvez bien vous imaginer qu'il y a des hauts et des bas parce que le manque de son mari il est là, tous les jours à chaque instant, et il y a des moments qui sont un peu plus difficiles que d'autres», explique-t-elle.

Alors que David et Laura Smet ont lancé une action en justice pour contester le testament de leur père, la cheffe souligne que c'est le deuil qui affecte réellement Laeticia, bien plus que la tourmente liée à cette affaire d'héritage. «Sincèrement, elle est affectée par le manque de son mari, je crois que c'est ce qu'il ressort le plus aujourd'hui. Le reste, je ne vais pas vous dire qu'elle le vit bien, mais quand elle pleure, c'est son mari qu'elle pleure, ce n'est pas ce qu'il se passe aujourd'hui.»

(Le Matin)