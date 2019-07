Laetitia Casta a toujours été très à l'aise avec son corps. Elle l'a prouvé en 2014, lorsqu'elle avait accepté de poser complètement nue pour le magazine «Lui». Ce mois-ci, elle décide de renouveler l'expérience sur la dernière couverture d'«Elle». Dans le plus simple appareille, l'actrice de 41 ans est juste magnifique.

«La censure m'horrifie»

Ce numéro propose aussi une seconde couverture où la comédienne pose vêtue d'une robe noire transparente. Dans une interview à découvrir dans le mensuel, elle évoque son rapport à la nudité: «Quand on arrive au monde, on est nu. Je n'ai pas à me cacher. Et je suis atterrée par la résurgence d'un certain puritanisme. J'aime, par exemple, la force que dégage L'origine du monde, de Courbet. Mais montrer cette oeuvre aujourd'hui, ça devient un acte politique. La censure m'horrifie. Finalement, la nudité c'est un acte de rébellion. C'est affirmer son identité.»

Elle revient aussi sur ses années de mannequinat et regrette l'évolution actuelle du monde de la mode: «C'est devenu parfois une fabrique de modèles, de clones, où tout est aseptisé, où on va même jusqu'à gommer les différences entre les sexes.» Mariée à Louis Garrel depuis juin 2017, elle se livre un tout peu sur son époux qu'elle qualifie de« très drôle» malgré les apparences: «Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec lui, je ne m'ennuie pas!»