«Gardons l'espoir: si cela a été possible pour nous, cela l'est peut-être pour vous aussi!» C'est par ces mots, accompagnant une vidéo de photos prises tout au long de sa grossesse, que Laetitia Milot a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram: elle et le webmaster Badri Menaia, ensemble depuis 15 ans, ont accueilli leur premier enfant, une fille. «Sans le moindre doute le plus beau jour de notre vie. Toujours garder espoir, merci la vie pour ce trésor», a encore écrit la comédienne de 37 ans, suivi des hashtags «naissance» et «endométriose».

Les heureux parents n'ont pas encore révélé le prénom du bébé. Mais depuis plusieurs mois, ils avaient annoncé qu'il commençait par la lettre «L». (Le Matin)