Grâce à la police d'Orlando, en Floride, Lana Del Rey a échappé à un kidnapping. Un homme de 43 ans souhaitait en effet s'en prendre à l'artiste après son concert du 2 février 2018 en Floride, mais les agents ont intercepté le suspect à temps, rapporte «Orlando Sentinel».

Selon le quotidien, la police avait reçu un appel quelques jours avant la venue de Lana Del Rey à Orlando signalant qu'un homme du nom de Michael Hunt avait posté d'étranges messages à propos de la chanteuse sur Facebook. Dans l'un d'eux, Hunt écrivait notamment qu'il allait rencontrer sa femme le vendredi quand elle serait en concert et qu'à partir de là, ses followers ne le reverraient probablement plus jamais.

Ce qui a convaincu les forces de l'ordre d'agir, c'est une note sur un possible enlèvement de l'interprète de «Dark Paradise» le jour de son concert à Orlando. «Les détectives ont jugé que l'information était crédible et ont pris des mesures pour localiser Michael Hunt», a écrit la police dans un communiqué publié sur Twitter. Arrêté à quelques centaines de mètre du lieu où la chanteuse devait se produire, l'homme était en possession de tickets de concert ainsi que d'un couteau, était-il encore indiqué. Il a été incarcéré à la prison d'Orange County, à Orlando.

OPD Media release on arrest of Michael Hunt, 43, who stalked, made threats against singer Lana Del Rey.



Working off a tip,OPD Officers were able to stop Hunt, who was armed with a knife, before he could get to the Amway Center.