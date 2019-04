Une mauvaise pour Laura Smet mercredi dernier? C'est ce que son dernier post sur Instagram laisse en tout cas penser.

L'actrice et fille de Johnny Hallyday a en effet publié un message enflammé, illustré par une photo de son père, le regard dur et sérieux, qui commence ainsi: «Ma colère est immense.»

Dans le texte, Laura Smet dénonce les «mensonges» et la «manipulation» avec lesquels elle doit faire depuis plus d'un an. «Les jeux répétés et pervers qui durent depuis plus d’un an me donnent envie de hurler de vérité. Je continuerai à me battre pour mon père et mes futurs enfants. Trop de mensonges. Trop de douleurs. Tout n'est que manipulation», s'insurge-t-elle.

Si elle ne mentionne ni Laeticia Hallyday, la veuve de son père, ni le procès dans lequel elle est engagée, aux côtés de son frère David Hallyday, pour faire valoir ses droits de succession, tous les regards sont bien évidemment tournés de ce côté. «Je te promets de me battre pour toi. Je t'aime», conclue-t-elle à l’attention de Johnny Hallyday, décédé le 6 décembre 2017. (Le Matin)