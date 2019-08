Laeticia Hallyday va devoir déplacer le corps de Johnny Hallyday qui est enterré au cimetière de Lorient, à Saint-Barthélemy. À la demande du maire de l'île, elle a choisi un nouvel emplacement pour la sépulture de l'artiste, l'actuel endroit étant devenu beaucoup trop étroit pour les milliers de fans qui viennent s'y recueillir. «Le premier caveau est vraiment trop petit. Le nouvel emplacement se situera deux mètres sur la droite, un peu plus près de la mer», explique un proche.

La procédure administrative est déjà en cours

Face à ce rebondissement, Laeticia Hallyday a décidé également d'entamer la construction d'un grand caveau familial. Selon «Closer», la demande de construction a été faite par «la famille du Taulier» et la Collectivité de Saint-Barthélemy a indiqué que la procédure administrative est déjà en cours. Le caveau, qui pourrait accueillir quatre personnes, devrait être construit à côté de la tombe actuelle. «Le jour où il faudra déplacer le corps de Johnny Hallyday, on le fera en respectant la procédure établie, comme pour toutes les familles», a ajouté Bruno Magras, le président de la collectivité.

Mais il semblerait que la veuve de Johnny n'ait pas jugé bon d'informer Laura Smet et David Hallyday. Contactés par «Le Figaro», les avocats de deux enfants aînés de la star ont affirmé que leurs clients n'avaient pas entendu parler de la construction d'un nouveau caveau pour la dépouille de leur père. «Laura est extrêmement choquée», a réagi son conseil Maître Hervé Témime. Quant à David Hallyday, il «n'était pas plus au courant», assure ses avocats, Maître Carine Piccio et Maître Pierre-Jean Douvier.