En couple depuis trois ans, et parents d'un petit Lou né en juillet 2017, Laure Manaudou, 31 ans, et Jérémy Frérot, 28 ans, sont désormais mari et femme. L'ex-championne de natation et l'ancien chanteur du duo Fréro Delavega se sont mariés le 12 mai 2018 dans les Landes, où ils habitent, selon «Var-Matin».

C'est sous la pluie que la cérémonie s'est déroulée «dans le domaine de Petiosse, à Saint-Julien-en-Born, situé sur les bords de l'Atlantique entre Bordeaux et Biarritz», indique le journal. Parmi les invités, les deux frères de Laure, Nicolas et Florent Manaudou, avaient fait le déplacement. Ce dernier a posté une photo sur Instagram où il pose avec son frère aîné, tous deux habillés de blanc pour ce grand jour.

(Le Matin)