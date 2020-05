La situation dans le milieu de la culture est de plus en plus préoccupante durant cette situation inhabituelle. Encore plus, lorsque l'on est indépendant. C'est le cas pour Laurence Boccolini qui est dépourvue de contrat. La présentatrice de TF1 a expliqué sa situation lors d'un live Instagram, mardi 5 mai.

«Je n'ai pas à me justifier, mais je vais vous expliquer comment cela se passe. Moi je ne suis pas payée, je ne suis pas une journaliste avec un contrat avec TF1. A ce moment-là, j'aurais toujours un contrat. Je serais payée au chômage technique», explique-t-elle les larmes aux yeux en précisant: «Mais je ne me plains pas. C'est comme ça, c'est la vie.»

«Mettre la clé sous la porte»

L'animatrice dirige sa boîte de production, Dans Ton Karma Prod, laquelle pourrait bien «mettre la clé sous la porte». «Quand je ne travaille pas, ma boîte de production ne reçoit aucune facture payée! Laurence Boccolini n'étant pas engagée, la boîte, comme n'importe quelle entreprise, n'est pas payée. Donc quand vous ne me voyez pas faire d'émissions, je ne suis pas payée, je n'ai pas de chômage.»

Si elle s'estime toutefois «mieux lotie» que d'autres, elle souhaite surtout apporter tout son soutien aux personnes ayant de la peine à joindre les deux bouts de nos jours. Son discours solidaire a énormément touché ses fans.

FDA