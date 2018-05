La Fribourgeoise de 24 ans et son mari, le sculpteur grec Giorgos Palamaris, 31 ans, ont accueilli leur premier bébé le dimanche 13 mai, jour de la Fête des mères, à 18h33. Il s'agit d'une petite fille de 50 cm et 3,290 kg. La mère et l'enfant se portent à merveille. Le prénom du nouveau-né n'a pas encore été révélé. Une chose est sûre: les parents ont choisi un nom qui peut se prononcer en français et en grec.

Lauriane Sallin, élue Miss Suisse en novembre 2015, a rendu son titre, faute d'élection en 2016 et 2017, le 10 mars 2018. L'ex-reine de beauté avait épousé son compagnon le 21 avril 2018, à Gruyères (FR). Elle vit désormais entre la Grèce et Belfaux (FR). Leur enfant sera élevé dans les deux cultures, nous confiaient les amoureux en février lorsqu'ils avaient révélé qu'ils attendaient un bébé: «On a la chance de pouvoir être tranquilles cette année. On passera du temps dans les deux pays. (...) Ce sera un bébé voyageur.» (Le Matin)