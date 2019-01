Le 10 year challenge envahit les réseaux sociaux. Le but? Poster une photo de soi il y a 10 ans et une aujourd'hui pour voir la métamorphose de la personne. Bien sûr, à chaque fois, les personnes n'hésitent pas à publier leur plus beau cliché tiré du dernier photoshoot pour être le plus en valeur (et tant pis si elle a été prise en 2018!).

Thomas Wiesel, quant à lui, a donné un tout autre sens à cette mode. «Tous ceux qui ont ri, on se retrouve dans quelques années en enfer», a-t-il écrit sous une publication où l'on voit plusieurs exemples de ce challenge. Il les a même postés dans ses stories.

Johnny, Caithlyn Jenner, «Le Matin»...

L'humoriste vaudois n'a pas hésité à montrer Michael Schumacher sur des skis en 2009 et une photo de légumes en 2019, Cathlyn Jenner avant et après sa transition en femme ou encore «Le Matin» papier et «Le Matin» online. On vous laisse admirer son travail d'une après-midi «productive» ci-dessus.

(Le Matin)