Le chirurgien esthétique qui avait opéré Donda, la mère de Kanye West un jour avant qu'elle décède en 2007, a écrit une lettre ouverte au rappeur.

En effet, il y a quelques jours, le mari de Kim a partagé sur Twitter une photo du docteur dans un échange SMS avec un ami. «Voici la couverture de mon prochain album: le chirurgien plasticien Jan Adams, la personne qui a effectué l’ultime chirurgie de ma mère. Tu aurais des idées de titres? Je veux pardonner et cesser de haïr».

Dans sa lettre ouverte que le site The Blast s'est procurée, le docteur Adams demande à Kanye de «cesser d'utiliser ma photo ou toute image de moi pour promouvoir votre album ou votre travail», ajoutant que bien qu'il ne veuille paraître ingrat au sujet du geste, il estime qu'il reste «inadéquat».

Il poursuit: «Si votre proclamation pour l'amour est authentique, alors il est inapproprié de traîner la négativité du passé avec elle. Peut-être que vous devriez mettre la photo de votre cousin sur ce prochain album.(..) L'amour s'occupe de la vérité.»

Une allusion en lien direct avec le rapport du coroner officiel sur la mort de Donda en 2007, qui soulignait la négligence de l'infirmier de Donda suite à la chirurgie, un infirmier qui n'était autre que le cousin de Kanye Stephan Scoggins.

Jan Adams explique qu'au cours de ces dix dernières années, il a «toléré» le récit erroné de la mort de Donda par respect pour la mère de Kanye, mais il est catégorique: «Ne confondez pas gentillesse et faiblesse». Enfin, le médecin offre ses conseils et une main tendue au rappeur. «Si vous voulez guérir, appelez d'abord les gens de votre camp qui savaient et ont persisté dans la mascarade afin de cacher leur propre culpabilité... Vous êtes maintenant un père de famille, chérissez cela. Tout le monde peut surmonter cela, mais il faut être intellectuellement honnête». puis il l'invite à avoir une conversation plus profonde en face-à-face.

Une invitation à laquelle Kanye a répondu sur Twitter en publiant la lettre du chirurgien: «C'est incroyable. Merci beaucoup pour cette connexion frère. J'ai hâte de m'asseoir avec toi et de commencer à guérir».

