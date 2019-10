Ryan Reynolds et Hugh Jackman sont copains comme cochon et de longue date. Et dans la grande tradition hollywoodienne de l'amitié vache qui a notamment été popularisée via les échanges moqueurs entre Matt Damon et Ben Affleck, cette relation est célébrée publiquement dans les médias et réseaux sociaux. Pour preuve, la vidéo envoyée par Ryan à Hugh à son pote pour ses 51 ans.

Pour comprendre les propos tenus par l’interprète de «Deadpool», il faut savoir que, précédemment, Hugh Jackman s'était méchamment moqué de la voix de son ami. Ce dernier lui a donc gardé un chien de sa chienne.

«Salut Hugh, je voulais juste te souhaiter un joyeux anniversaire puis j'ai vu ce que tu avais dit. En un mot, c'est blessant, déclare-t-il en préambule un chapeau pointu sur la tête. Profite du spectacle... Hugh Jackman».

On peut entendre ensuite Ryan chanter «Happy Birthday» à son ami avec quelques trémolos appuyés, avant de conclure par cette douce phrase accompagné du geste qui va avec: «Et, contrairement à Hugh Jackman, je n'ai même pas été entraîné par un professionnel, espèce d'enf*iré!».

L'interprète de P. T. Barnum dans la comédie musicale «The Greatest Showman» n'a bien sûr pas omis de réagir en repostant la vidéo sur son compte twitter, commentée en ces termes: «Au début je pensais que j'allais devoir m'excuser. Mais en fait... »

At first I thought - Ugh, now I actually have to apologize. But then ... @VancityReynolds pic.twitter.com/uBAOiLCPfx — Hugh Jackman (@RealHughJackman) October 13, 2019

Au terme de cet échange fleuri, on ne peut s'empêcher cependant de se poser la question: avant de rendre publique leur «Je t'aime, moi non plus», les deux belligérants se sont-t-ils demandés si leurs saillies étaient drôles?

JChC/Cover Media