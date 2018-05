David Beckham a de l'humour. Il l'a prouvé une nouvelle fois en postant un échange via Whatsapp qu'il a eu avec sa maman. Naturellement, le message envoyé par l'ex-footballeur de 42 ans n'était pas destiné à sa mère puisqu'il la qualifie de «coquine». «Hey ma coquine. De retour ce matin. On part à la campagne maintenant. Je vais bientôt me mettre au lit». La maman de David lui a répondu avec humour avec un smiley qui pleure de rire: «Tu sembles être fatigué quand je lis ton message. Tant mieux si tout va bien».

Le mari de Victoria Beckham a partagé cet échange dans une story Instagram. Il en a profité pour expliquer ce qui lui était arrivé. «Quand tu es victime du décalage horaire et que tu n'envoies pas le bon message à ta maman».

(Le Matin)