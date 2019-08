Toute l'équipe fantastique du film «Once Upon a Time... in Hollywood» est en ce moment en Europe pour la promotion du long métrage de Quentin Tarantino. Ce dernier était le 1er août à Berlin et le 30 juillet à Londres. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'un curieux épisode s'est produit.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Quentin Tarantino et Margot Robbie s’étaient donnés rendez-vous à la première. Lena Dunham, qui joue un petit rôle dans le film, était également de la fête. L’actrice de 33 ans, créatrice de la série «Girls», a souhaité montrer son affection à Brad Pitt sur le tapis rouge. Alors que les acteurs se mettaient en place pour la traditionnelle photo de groupe, Lena lui lance un regard. Elle s’est alors dirigée vers lui et a tenté de l’embrasser sur les lèvres. Brad Pitt, déconcerté, a soigneusement évité sa bouche. Le moment gênant a été immortalisé par les photographes.

«Il aurait été crucifié»

Sur Twitter, on s'agace: «Si les rôles avaient été inversés, Brad Pitt aurait pu voir sa carrière ternie et les gens auraient crié #MeToo, n’est-ce pas?», peut-on lire. Une autre internaute dit: «Donc Lena Dunham force Brad Pitt à l’embrasser, il tourne sa tête pour l’éviter mais elle l’embrasse quand même. Si un homme avait fait la même chose, il aurait été crucifié, mais c’est ok pour elle? Où est le #MeToo?» Un autre imagine: «Si Brad Pitt avait fait la même chose à Margot Robbie, Lena Dunham aurait écrit un essai de 3000 mots à propos du consentement.»