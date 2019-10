Nabilla Vergara se fait peu à peu à sa nouvelle vie de jeune maman depuis la naissance de Milann, le 11 octobre, qu’elle a annoncée le lendemain. Outre les premiers changements de couche, la jeune femme reçoit les visites de rigueur, dont celle de son frère Tarek, venu rencontrer son neveu, accompagné de sa femme Camélia.

Et ce qui étonne le plus le jeune tonton, ce sont les mains du nouveau-né! «Je pense que Nabilla lui a fait une manucure, c’est pas possible d’avoir de si beaux petits ongles», peut-on l’entendre dire dans une story sur Instagram alors qu’il filme son neveu.

La femme de Gims, Demdem, est elle aussi venue saluer le nourrisson. C’est sur Snapchat qu’elle a publié une photo du doudou de l’enfant de Nabilla et Thomas Vergara.

D’autres visites ont eu lieu, comme l’a confirmé le jeune papa. «Milann a eu plein de visites. Il a rencontré toute sa famille. Son beau-frère de Dubaï, ma famille de Marseille et d’Aix-en-Provence, sa famille de Haute-Savoie. Son arrière-grand-mère aussi (Livia), elle est comme une ouf», a-t-il déclaré.

Il s’agit du premier enfant pour Nabilla et Thomas Vergara, qui ont par ailleurs prévu de quitter Londres, où ils se sont mariés, pour vivre à Dubaï.

Cover Media