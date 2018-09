Après avoir vu les bandes-annonce de «Bohemian Rhapsody», biopic sur Freddie Mercury, certains fans ont eu peur que le film évite d'aborder un aspect essentiel pour comprendre sa vie et aussi sa mort: sa sexualité. Rami Malek a tenu à mettre les points sur les «i» . L'acteur s'est glissé dans la peau du célèbre chanteur, mais les premières bande-annonces ont causé des remous, car on voit Freddie Mercury surtout entouré de jeunes femmes.

Bryan Fuller, un scénariste, showrunner de séries et membre de la communauté LGBTQ s'est ému de ces bandes-annonce, mais Rami Malek a tenu à rassurer. «C'est difficile, a-t-il expliqué à Attitude, un magazine gay britannique. En premier lieu, permettez-moi de vous dire que le film ne cache pas son combat contre le SIDA, ni sa sexualité. Je ne sais pas comment on pourrait l'éviter. C'est absurde. On ne peut pas juger sur une bande-annonce d'une minute. Le film devait évoquer sa mort d'une façon délicate. On ne peut pas le mettre de côté, c'est quelque chose d'important, de très triste, mais aussi de puissant. Cela montre à quel point on peut se battre, grâce à la force de nos familles et de nos amis», a-t-il expliqué.

Tournage perturbé

«Bohemian Rhapsody» sortira sur les écrans le 31 octobre 2018. A l'origine piloté par Bryan Singer, le réalisateur de «Usual Suspects», «Opération Walkyrie» et de la plupart des films de la franchise «X-Men», ce dernier a été licencié en cours du tournage. Des absences répétées du plateau et une une plainte de Rami Malek auprès du studio suivie d'une réaction emportée du cinéaste auraient conduit à son éviction selon des sources proches de la production. Remplacé, Singer n'en reste pas moins crédité en tant que seul réalisateur du film pour des raisons apparemment contractuelles. (Le Matin)