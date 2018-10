L'acteur Yves Rénier vient de réaliser un film basé sur l'histoire de Jacqueline Sauvage avec Muriel Robin dans le rôle principal. Lors d'une interview donnée à Télé Star dans laquelle il raconte ce tournage, il donne son avis sur Bertrand Cantat: «Il m’écœurait.»

«J'ai rencontré le chirurgien qui a opéré Marie Trintignant, le docteur Delajoux, qui m'a dit que Cantat lui a bousillé le cerveau, révèle celui qui a incarné le commissaire Moulin à l'écran. L'histoire de la baffe et la chute contre un radiateur, c'est archi-faux! Le mec s'est acharné à coups de pompes sur la tête, il lui a mis le cerveau en bouillie. Delajoux n'avait jamais vu un cerveau dans cet état-là.» Il ajoute: «Même les gens qui vont voir Bertrand Cantat, ils me rendent fou, ça me rend dingue.»

Pour rappel, dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, le chanteur de Noir Désir a frappé sa compagne Marie Trintignant à 19 reprises avant de contacter le frère de l'actrice. Ils n'ont prévenu les secours que le lendemain matin. Prise en charge à Vilnius puis rapatriée en France, en état de mort cérébrale, Marie Trintignant n'a pas pu être sauvée par le neurochirurgien Stéphane Delajoux. Elle est décédée le 1er août à l'âge de 41 ans. Condamné à 8 ans de prison, Cantat a obtenu sa liberté conditionnelle en 2007, puis totale en 2011. Il a sorti un nouvel album en décembre dernier. (Le Matin)