L’enterrement de Christophe a eu lieu le jeudi 7 mai au cimetière du Montparnasse, à Paris, dans la plus grande discrétion et en comité restreint. D’après «Nice Matin», seules sa fille, Lucie, et son épouse dont il était séparé, Véronique Bevilacqua, y ont assisté.

Le chanteur des «Mots Bleus» est décédé d’un emphysème, une maladie pulmonaire, sa famille n’ayant pas précisé si c’était lié à la Covid-19. Les restrictions sanitaires dues à la pandémie de coronavirus empêchent les grands rassemblements, y compris pour les obsèques.

Sans son fils

Le fils que Christophe a eu avec Michèle Torr, Romain Vidal, n’était pas présent, comme l’avait annoncé sa mère, puisqu’il souffre de sclérose en plaques et fait donc partie de la population à risque face au virus. Aucun des amis du chanteur n’a non plus assisté aux funérailles d’après la publication.

Si certains évoquent l’idée d’un grand hommage rendu à l’artiste une fois le confinement terminé et la pandémie maîtrisée, Christophe avait déclaré en 2016 dans «Thé ou Café» à Catherine Ceylac ne pas vouloir de grandes obsèques. «Il n’y aura personne. Je veux être peinard», avait dit le chanteur.

