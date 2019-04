The Cure a été introduit au «Rock & Roll Hall of Fame» de Cleveland, vendredi dernier. Le groupe a naturellement défilé sur le tapis rouge prévu à cette occasion. Et s'est retrouvé interviewé par une journaliste américaine surexcitée.

this is the funniest start to an interview i have ever seen i love robert smith man pic.twitter.com/7H4okzPX0L — al (@_hidingwithboys) 30 mars 2019

«Félicitations The Cure, les lauréats du Rock & Roll Hall of Fame de 2019! Est-ce que vous êtes aussi excités que moi?!», a lâché la blonde demoiselle au chanteur Robert Smith. «Apparemment non», a répondu sur un ton blasé le très british leader des Cure.

Cette réponse, hilarante et en complet décalage avec le ton de la présentatrice, a fait hurler de rire le web. «C’est le début d’interview le plus drôle que je n’ai jamais vu, j’adore Robert Smith», «Je pensais qu’il m’était impossible d’aimer Robert Smith encore plus. J’avais tort», ou encore «Robert Smith est mon animal spirituel». Carton plein.

L'interview complète (Le Matin)