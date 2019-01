Jamie Oliver s'est fait connaître à la télévision britannique en animant dès 1999 l'émission culinaire «The Naked Chef». Une notoriété qui lui a permis de publier 23 livres de cuisines, d'ouvrir la chaîne de restaurants Jamie's Italian (37 enseignes au Royaume-Uni et 28 autres dans le monde entier) et de se retrouver à la tête d'une fortune estimée à 300 millions de francs.

En 2018 ses affaires ont commencé à mal tourner: sa chaîne a perdu 25 millions de francs, il a dû fermer 12 restaurants au Royaume-Uni et mettre 16 millions de sa poche dans son entreprise. Mais il lui restait bien assez pour acquérir un manoir du XVIe siècle pour 7,5 millions, raconte aujourd'hui le «Sun».

Acheteurs effrayés

Situé dans l'Essex, Spains Hall a été mis en vente en 2016, alors qu'il appartenait à la même famille depuis 250 ans. Le chef de 43 ans, son épouse et leurs cinq enfants seraient tombés amoureux de cette demeure datant de 1570. À un détail près: selon une rumeur persistante, la nurserie située au dernier étage serait... hanté. Le cheval à bascule qui s'y trouve se mettrait en mouvement tout seul chaque nuit. Une histoire qui aurait dissuadé plusieurs acheteurs. Le prix de vente était d'ailleurs fixé à la base à 10 millions de francs.

Une cuisine géante

Le manoir actuel date de 1570. Photo: Savilis

La maison compte sept chambres à coucher et trois autres chambres au dernier étage où vivait le personnel de maison. Salles de réception, bibliothèque, jardins, piscine chauffée, le tout sur 70 hectares de terrain avec également une ferme de six chambres et un pavillon de deux chambres.

Selon le «Sun», Jamie Oliver envisagerait de faire aménager une gigantesque cuisine dans laquelle il pourrait tourner ses émissions et y donner des cours.

Spains Hall a également été autrefois le théâtre d'un cambriolage. Mais le véhicule des voleurs s'était embourbé durant leur fuite et ils avaient préféré jeter leur butin dans le lac. Trésor qui n'a été retrouvé que 150 ans plus tard. (Le Matin)